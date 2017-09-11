Партія Ляшка вимагає терміново зібрати Раду через "прорив" Саакашвілі

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Понеділок, 11 вересня 2017, 11:02

"Радикальна партія Олега Ляшка" закликає провести позачергове засідання Верховної Ради через ситуацію з проривом Міхеіла Саакашвілі в Україну.

Про це заявив депутат від цієї політичної сили, перший заступник голови правоохоронного комітету Ігор Мосійчук у понеділок вранці в ефірі каналу "112 Україна".

"Вчорашніми бездумними діями цинічні бариги, які сидять у владних кабінетах на печерських пагорбах і політичні аферисти-провокатори, які вчора прорвали кордон, здійснили напад на режимний об’єкт, який абсолютно не відрізняється від нападів, які були на сході у 2014 році. Вони поставили під загрозу українську державність", – сказав він.

Мосійчук порівняв події 10 вересня "з заколотами більшовиків на заводі "Арсенал". На його думку, потрібно затримувати й арештовувати тих, хто "зазіхнув на українську державність під керівництвом Саакашвілі-Тимошенко". Нардеп обурився, що депутати прикривалися депутатською недоторканністю – і "сприяли нападу на прикордонників і поліцію".

"Я зараз перебуваю в Варшаві, мав нагоду спілкуватися з європейськими політиками – всі перебувають просто в шоці… Зараз я відбуваю в аеропорт, повертаюся в Україну. О 15 годині відбудеться засідання фракції "Радикальної партії Олега Ляшка," – повідомив Мосійчук.

"Ми вимагаємо негайного скликання позачергового засідання українського парламенту, на яке мають бути покликані керівники всіх силових структур, генеральний прокурор, президент і Кабінет міністрів – і маємо чітко дати відповіді суспільству на те, що вчора відбулося", – заявив він.

Доповнюється…

Теми: Саакашвілі Верховна Рада Радикальна партія недоторканність
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