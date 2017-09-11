РФ наштампувала 20 справ проти Полторака, Муженко і командирів частин

У Росії Слідчий комітет порушив 20 кримінальних справ щодо Міністра оборони Степана Полторака, його заступників, а також начальника генштабу Віктора Муженко, командирів бригад ЗСУ.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

Їм інкримінують застосування заборонених засобів і методів ведення війни і геноцид на Донбасі.

У заяві сказано, що російський Слідком вже не перший рік збирає "докази злочинів проти миру і безпеки людства на південному сході України" і вже задокументовано "десятки фактів злочинів проти російськомовного населення Донбасу".

Згідно з повідомленням, Головним слідчим управлінням СК Росії порушено 20 кримінальних справ щодо Міністра оборони Степана Полторака, його заступників Олега Руснака, Івана Шевчука, Ігоря Павловського, Олександра Дубляни.

Також порушено справи проти начальника генштабу Віктора Муженко, його перших заступників та заступників Ігоря Колесника, Сергія Бесараба і Володимира Хижого, посадових осіб, які здійснюють керівництво розвідкою, сухопутними військами і повітряними силами, в тому числі спеціальними операціями: Сергія Попко, Василя Бурби, Сергія Наєва, Анатолія Пушнякова, Олександра Красноокого, Олександра Павлюка, Андрія Грищенка, Олександра Локоти, Сергія Дроздова, Михайла Забродського, Ігоря Луньова та Ігоря Воронченко.

У повідомленні наголошується, що найближчим часом Полторака, Муженко та інших представників Міноборони України обіцяють оголосити в розшук.

Їх підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ст.ст.356, 357 КК РФ - застосування заборонених засобів і методів ведення війни, геноцид.

Прес-служба наголошує на тому, що представники українського Міністерства оборони "діяли з мотивів ненависті до російськомовного населення, яке проживає на Донбасі, бажаючи його загибелі".

Як відомо, слідком РФ систематично порушує кримінальні справи проти українських військових, звинувачуючи їх в обстрілі населених пунктів на Донбасі, який Росія називає "південним сходом України".

З 2014 року порушено 102 кримінальні справи, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності 90 осіб. В основному це військовослужбовці української армії, починаючи з міністра оборони і завершуючи командирами окремих підрозділів, частин, об'єднань, яких підозрюють в "безпосередньому скоєнні тяжких міжнародних злочинів".

Українська правда