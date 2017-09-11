Форум видавців просить СБУ забезпечити охорону письменників

Керівництво Форуму видавців у Львові звернулося в СБУ з проханням забезпечити охорону письменників у зв'язку з тим, що деякі з них отримують погрози.

Про це повідомила президент Форуму видавців Олександра Коваль в інтерв'ю ZN.UA.

За її словами, зокрема, погрожують Ларисі Денисенко та Олені Герасим'юк

"Декому не подобається, що саме ці автори мають свою позицію, свій погляд. Наприклад, у Денисенко є книга "Майя і її мами". І кажуть, що автор нібито нав'язує дітям форму "нетрадиційної" сім'ї. А в зв'язку з Герасим'юк я, як і ви, теж нічого не розумію, чого вони хочуть. Чим і перед ким вона завинила? "- сказала Коваль.

Вона додала, що особисто їй або в офіс форуму погрози не надходили.

"Нам не надходили. Але багато інформації було саме в соціальних мережах, про які я вже говорила. Після цього ми і написали заяву в СБУ, щоб забезпечити охорону українських письменників, які ні за що, не дай Бог, якось можуть постраждати", - підсумувала Коваль.

Як відомо, Форум видавців пройде у Львові з 13 по 17 вересня.