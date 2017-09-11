У начальника поліції охорони вилучили 16 золотих злитків

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Понеділок, 11 вересня 2017, 13:32

Правоохоронці вилучили 16 золотих злитків у начальника департаменту поліції охорони Сергія Будника, підозрюваного в отриманні хабара.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають 11 вересня "Українські новини".

Відзначається, що правоохоронці 22 серпня провели обшуки за місцем проживання Будника, в його службовому автомобілі і в будівлі департаменту поліції охорони.

У підозрюваного за місцем проживання вилучили 16 золотих злитків, 44 тисяч доларів, 11,5 тисячі євро, а також 5 тисяч гривень, в автомобілі - ще 100 доларів.

За місцем проживання спільника Будника вилучено 2 900 гривень і 700 гривень.

Також в адміністративній будівлі департаменту поліції охорони правоохоронці вилучили системний блок відеореєстрації.

Відзначається, що Генеральна прокуратура попросила суд накласти арешт на вилучене майно.

Суд клопотання задовольнив.

22 серпня 2017 року з джерел у правоохоронних органах з'явилася інформація про затримання Будника.

Увечері того ж дня Національна поліція підтвердила затримання керівника департаменту поліції охорони під час одержання 96 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Теми: хабар поліція суд
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