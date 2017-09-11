Заступник голови СБУ подав до суду на Шабуніна та журнал "Новое время"

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Понеділок, 11 вересня 2017, 13:56

В Подільський районний суд Києва перший заступник голови Служби безпеки Павло Демчина подав позов на журнал "Новое время" і главу Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Про це повідомляє саме видання.

"Перший заступник глави СБУ Павло Демчина подав позов до Подільського районного суду Києва на видавничий дім "Медіа-ДК", який видає журнал" Новий Час", - йдеться в повідомленні.

"Шабунін виступає співвідповідачем за позовом", - додало видання.

НВ також зазначає, що раніше адвокат Демчини направив їм до редакції два звернення.

"В одному він вимагав спростувати опубліковану в статті інформацію про те, що Демчина причетний до утворення монополії компаній, близьких до Віктора Медведчука, на ринку скрапленого газу", - зазначають у виданні.

Інша претензія була стосовно слів Шабуніна, який заявив про тиск на антикорупціонерів.

"Шабунін вважає, що за організацією акцій проти нього і Устинової стоїть Павло Демчина, перший заступник голови СБУ, який таким чином відреагував на позов ЦПК проти служби з вимогою оприлюднити декларації її керівництва", - йдеться в статті НВ "Цькування борців з корупцією. Антикорупціонери стали об'єктом переслідувань з боку чиновників і правоохоронців".

Теми: СБУ корупція ЗМІ суд
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