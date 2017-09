ЄС закликає Росію звільнити українських політв’язнів

ЄС закликає Росію звільнити усіх громадян України, незаконно затриманих чи засуджених в Росії або незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляє Посольства України в Польщі в Twitter.

EU calls on #Russia to free all Ukrainian citizens illegally detained, tried, or convicted in Russia/illegally annexed Crimea #HDIM2017 pic.twitter.com/geahGZOpky