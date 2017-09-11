"Схема Курченка": двоє фігурантів пішли на угоду з прокурором

220 переглядів
Понеділок, 11 вересня 2017, 14:06

До суду з угодою про визнання винуватості направлено обвинувальні акти щодо колишнього директора та головного диспетчера ТОВ міста Рені, причетних до оборудок з нафтопродуктами у "злочинній схемі Сергія Курченка".

Про це інформує 11 вересня прес-служба прокуратури Одеської області.

Зазначається, що колишні посадовці підприємства уклали з прокурором угоду про визнання своєї провини у вчиненні ряду злочинів, зокрема, участі в злочинній організації, пособництві в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробленні документів та зловживанні службовим становищем, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 2 млрд грн коштів від реалізації 800 тис тонн нафтопродуктів.

Як повідомлялося раніше, завдяки спільно вжитим заходам прокуратури, поліції, Служби безпеки та державної фіскальної служби в області у рамках розслідування кримінального провадження за рішенням суду на користь держави у липні 2017 року конфісковано майно Одеського нафтопереробного заводу та підприємства.

Шляхом спеціальної конфіскації до державної власності передано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тис м кв., земельні ділянки площею 77 га та установки для забезпечення діяльності заводу.

Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 5 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Теми: Курченко прокуратура Одеська область корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ГПУ не знали, що йдуть до приймальні Добродомова 31 серпня 2017, 14:17
Приймальню нардепа хотіли обшукати у справі Курченка 31 серпня 2017, 12:27
TI наполягає: покажіть рішення суду про конфіскацію "грошей Януковича" 20 липня 2017, 16:25
powered by lun.ua
Головні новини
У Кабміні пояснили нові правила обліку тепла і води
Саакашвілі каже, що його паспорт вилучила поліція
Саакашвілі у Львові проводить нараду з українськими політиками
Прорив Саакашвілі: У справі з'явилася нова стаття
Усі новини
Ексклюзив

Перші фото з весілля нардепа Лещенка і DJ Nastya

ФОТО

Серце у солі. Фотограф показав Мертве море з дрону