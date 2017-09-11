"Схема Курченка": двоє фігурантів пішли на угоду з прокурором

До суду з угодою про визнання винуватості направлено обвинувальні акти щодо колишнього директора та головного диспетчера ТОВ міста Рені, причетних до оборудок з нафтопродуктами у "злочинній схемі Сергія Курченка".

Про це інформує 11 вересня прес-служба прокуратури Одеської області.

Зазначається, що колишні посадовці підприємства уклали з прокурором угоду про визнання своєї провини у вчиненні ряду злочинів, зокрема, участі в злочинній організації, пособництві в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, підробленні документів та зловживанні службовим становищем, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 2 млрд грн коштів від реалізації 800 тис тонн нафтопродуктів.

Як повідомлялося раніше, завдяки спільно вжитим заходам прокуратури, поліції, Служби безпеки та державної фіскальної служби в області у рамках розслідування кримінального провадження за рішенням суду на користь держави у липні 2017 року конфісковано майно Одеського нафтопереробного заводу та підприємства.

Шляхом спеціальної конфіскації до державної власності передано нежитлові виробничі приміщення та адміністративні будівлі загальною площею понад 38 тис м кв., земельні ділянки площею 77 га та установки для забезпечення діяльності заводу.

Орієнтовна вартість конфіскованого майна складає понад 5 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне управління Національної поліції в Одеській області.