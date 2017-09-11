МЗС про вирок Чийгозу: Це розправа

237 переглядів
Понеділок, 11 вересня 2017, 14:41

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через незаконний вирок російської окупаційної влади в Криму заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу.

Про йдеться у коментарі МЗС стосовно вироку.

"Розправа російських окупантів із заступником Голови Меджлісу кримськотатарського народу А.Чийгозом за його підтримку територіальної цілісності України та боротьбу за права людини є черговим проявом репресивної політики РФ на Кримському півострові з метою придушення інакомислення та опозиції кремлівському режиму, дискримінації кримських татар", - зазначили у відомстві.

МЗС вимагає від Росії звільнити Чийгоза,припинити репресії щодо кримських татар і українців в окупованому Криму та відновити суверенітет і територіальну цілісність України.

Також відомство закликало міжнародну спільноту послідовно реагувати на цинічні порушення прав людини в Криму та посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль, щоб повернути Росію в міжнародно-правове поле.

Як повідомлялося, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

Теми: Крим кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ЄС закликає Росію звільнити українських політв’язнів 11 вересня 2017, 14:02
Окупанти дали Чийгозу 8 років колонії суворого режиму 11 вересня 2017, 11:19
Порошенко про 8 років для Чийгоза: Волю не зломити 11 вересня 2017, 11:01
powered by lun.ua
Головні новини
Фіскали пояснили, чому не дали дані про давні доходи Порошенка
Президент Молдови хоче, щоб Україна відмовилась від нового закону "Про освіту"
В поліції заперечують, що забирали у Саакашвілі паспорт
Польща відмовилася від зображення львівського Меморіалу у їхніх паспортах
Усі новини
Любов

Правила "вічного кохання" від вченого, який проаналізував 1100 досліджень про стосунки

Афіша на 8-10 вересня

Гогольfest, ярмарок квітів, вірші на даху, рибний маркет...