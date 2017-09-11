В поліції заперечують, що забирали у Саакашвілі паспорт

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Понеділок, 11 вересня 2017, 14:44

Поліція не вилучала український паспорт Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

"Заява про вилучення паспорту поліцією в пункті пропуска "Шегині" не відповідає дійсності. Так, озвучена заява щодо вилучення паспорту поліцейськими суперечить тим обставинам подій, які мали місце при незаконному переправленні осіб через державний кордон України в районі пункту пропуску "Шегині"", - повідомили в поліції.  

Вказується, що поліцейські здійснювали охорону публічної безпеки та громадського порядку під час масових заходів на пункті пропуску "Шегині".

"При цьому поліцією не вилучався паспорт особи, яка заявляє про його вилучення", - додали в поліції.

Як відомо, Міхеіл Саакашвілі  заявив, що правоохоронці вилучили у нього український паспорт на кордоні.

Українська правда

Теми: поліція паспорт Саакашвілі
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