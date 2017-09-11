На Одещині банда чинила розбій під виглядом СБУ
Співробітники управління внутрішньої безпеки СБУ затримали зловмисників, які займалися розбійними нападами на іноземців, під виглядом проведення слідчих дій "співробітниками спецслужби".
Про це інформує 11 вересня прес-центр СБУ.
Правоохоронці встановили, що організатор угруповання, який перебуває у розшуку, з’явився до бізнесмена однієї з країн Південної Азії начебто для проведення СБУ обшуку та заволодів його автомобілем.
"Співробітники спецслужби задокументували три факти "віджиму" зловмисниками майна та грошей в іноземців", – йдеться в повідомленні.
Оперативники СБУ спільно з поліцією затримали організатора і двох спільників в Одесі та виявили у них викрадене авто.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили підроблену ухвалу суду, яку учасники угруповання "демонстрували" під час розбійних нападів.
Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 187 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Організатору суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.