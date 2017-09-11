Прокуратура АРК оголосила підозру справжньому винуватцю у "справі Чийгоза"

Прокуратура Криму 11 вересня повідомила про підозру одному із екс-керівників кримської міліції, чиї дії призвели до загибелі людей 26 лютого 2014 року на мітингу біля Верховної Ради півострову.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

"Це вже третя підозра колишнім керівникам правоохоронних органів Криму, які не забезпечили громадський порядок під час проведення мирного мітингу, внаслідок якого загинуло 2 особи та майже 20 отримали фізичні пошкодження різного ступеня тяжкості", - прокоментував прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

Він зауважив, що саме злочинні дії вищевказаного правоохоронця, а не Ахтема Чийгоза, якого за цим фактом засудила окупаційна влада Криму, стали причиною смерті людей.

Повідомляється, що мова йде про колишнього заступника начальника Сімферопольського міського управління МВС. Слідство встановило, що він не організував дії підлеглих, що охороняли порядок під час мітингу, і це спричинило загибель людей.

Колишньому правоохоронцю інкримінується правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 ККУ (службова недбалість). Ця стаття передбачає від двох до п'яти років в'язниці.

Як повідомлялося, 11 вересня російський суд в Криму присудив одному з лідерів кримських татар Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Окупанти звинувачують засудженого в організації масових заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму.

Українська правда