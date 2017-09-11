У багатоповерхівці Маріуполя пролунав вибух: загинув чоловік

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Понеділок, 11 вересня 2017, 15:42

Внаслідок вибуху, який пролунав в квартирі на 8 поверсі багатоповерхівки в Лівобережному районі Маріуполя, загинув чоловік.

Про це інформує офіційний сайт поліції Донеччини.

На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки.

В однокімнатній квартирі правоохоронці виявили тіло її господаря 1970 року народження з травмами голови та кінцівок.

В результаті вибуху вибито вікна. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.

Наразі місце події обстежують поліція та фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Причини вибуху та обставини загибелі людини встановлюються.

Теми: Маріуполь надзвичайна подія
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