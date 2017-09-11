Два контрактники ВДВ трагічно загинули на Кіровоградщині

На Кіровоградщині трагічно загинули два військовослужбовця військової служби за контрактом 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Трагедія сталася 10 вересня, інформує в понеділок офіційна сторінка десантних військ у Facebook.

Інших подробиць трагедії у ВДВ ЗС України не повідомляють.

На даний час тривають слідчі дії, з’ясовуються всі деталі та обставини трагічного випадку.

Українська правда