Аваков готовий розсилати соратникам Саакашвілі повістки

Декілька людей, з числа тих, хто у неділю прорвався на кордоні із Міхеілом Саакашвілі, вже звернулися до пункту пропуску "Шегині" для належного проходження митного контролю.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час брифінгу у понеділок.

"Кожен, хто перейшов кордон нелегально… має з'явитися на пункт "Шегині", для того щоб пройти процедуру оформлення митного контролю. Низка людей вже так і зробила, з числа журналістів і іноземців, які зрозуміли в яку ситуацію потрапили", - сказав він.

"Нацполіція почала кримінальне провадження і ми наполягаємо, щоб кожен з учасників цієї акції з'явився в поліцію для дачі показів. З'являться самі – добре. Ні, то відповідні повістки вже сьогодні будуть розсилатися учасникам подій", - додав Аваков.

Як відомо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Міхеіл Саакашвілі має оформити свій в'їзд в Україну або на пункті "Шегині", або в Міграційній службі.

Українська правда