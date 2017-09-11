"Динамо" зарахували технічну поразку за неявку до Маріуполя

Київському "Динамо" зарахували технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня на матч проти ФК "Маріуполь".

Відповідне рішення було ухвалено 11 вересня на засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, інофрмує сайт ФФУ.

"КДК ФФУ розглянув справу про неявку команд ФК "Динамо" (Київ) на матчі Прем’єр-Ліги, чемпіонату U-21 та U-19 з футболу сезону 2017/2018 років проти ФК "Маріуполь" та вирішив наступне: зарахувати ФК "Динамо" (основній команді, U-21 та U-19) технічні поразки з рахунком 0:3", – йдеться в повідомленні.

ФК "Маріуполь" таким чином зараховано технічну перемогу з рахунком 3:0.