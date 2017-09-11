"Динамо" зарахували технічну поразку за неявку до Маріуполя

492 перегляди
Понеділок, 11 вересня 2017, 17:06

Київському "Динамо" зарахували технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня на матч проти ФК "Маріуполь".

Відповідне рішення було ухвалено 11 вересня на засідання контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України, інофрмує сайт ФФУ.

"КДК ФФУ розглянув справу про неявку команд ФК "Динамо" (Київ) на матчі Прем’єр-Ліги, чемпіонату U-21 та U-19 з футболу сезону 2017/2018 років проти ФК "Маріуполь" та вирішив наступне: зарахувати  ФК "Динамо" (основній команді, U-21 та U-19) технічні поразки з рахунком 0:3", – йдеться в повідомленні.

ФК "Маріуполь" таким чином зараховано технічну перемогу з рахунком 3:0.

Теми: футбол
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ФК "Маріуполь" вимагатиме від "Динамо" гарантій безпеки в Києві 9 вересня 2017, 14:38
Шевченко: З точки зору результату команда програла, але по грі - аж ніяк 6 вересня 2017, 00:19
Україна програла в Ісландії важливий матч у відборі до ЧС-2018 5 вересня 2017, 23:49
powered by lun.ua
Головні новини
"Динамо" зарахували технічну поразку за неявку до Маріуполя
В "Шегинях" незаконно перейшли кордон 60 осіб, 6 протоколів уже в суді - ДПС
Скандал з Саакашвілі: поліція розповіла подробиці сутичок на кордоні
Фіскали пояснили, чому не дали дані про давні доходи Порошенка
Усі новини
Наука – це весело

Карикатурист зобразив неймовірні фейли вчених

Афіша на 8-10 вересня

Гогольfest, ярмарок квітів, вірші на даху, рибний маркет...