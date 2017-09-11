В ЄС бачать небезпеку звільнення голови НАБУ через проведення аудиту

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Понеділок, 11 вересня 2017, 17:35

Генеральний директор Європейського бюро з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) Джованні Кесслер вважає, що можливий аудит Національного антикорупційного бюро України може бути використано для звільнення голови НАБУ Артема Ситника.

Про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді", опублікованому в понеділок.

"Належний аудит варто здійснювати лише за кілька років, коли діяльність інституції вже є добре усталеною. Тоді можна оцінити, як вона працює, а не зараз, коли НАБУ ще перебуває в процесі становлення", - заявив він.

"Я бачу небезпеку, що запланований аудит НАБУ буде проведено лише для того, щоби за його результатами звільнити голову агенції, - додав Джованні Кесслер. - Тобто що для когось це – така собі можливість усунення його з посади. Відтак незалежність голови бюро може опинитися під загрозою, що було би дуже погано".

2015 року Джованні Кесслер був членом комісії з відбору керівника Національного антикорупційного бюро України. Нині він є членом Міжнародної антикорупційної консалтингової ради, яка завдяки Антикорупційній ініціативі ЄС допомагатиме в роботі комітету Верховної ради з питань запобігання і протидії корупції.

Європейська правда

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