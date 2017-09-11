День в АТО: Бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ

119 переглядів
Понеділок, 11 вересня 2017, 19:01

Проросійські бойовики у понеділок здійснили 12 обстрілів позицій сил АТО.

Як повідомляє прес-центр АТО, найбільш неспокійно було поблизу Водяного, що на Приморському напрямку, де з опівночі бойовики 6 разів з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських позиціях.

Окрім того, близько 10 ранку на околицях Чермалика бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри.

Також під обстрілами опинились українські опорні пункти біля Талаківки та Старогнатівки.

"На Донецькому напрямку російські окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї на підступах до Зайцевого, а з озброєння БМП – у районі Пісків", - сказано повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Бойовики активні на донецькому напрямку і в секторі "М" – штаб АТО 11 вересня 2017, 13:01
Доба в АТО: 51 обстріл, втрат серед ЗСУ немає 11 вересня 2017, 07:00
АТО: 20 обстрілів за неділю, ЗСУ теж відкривали вогонь 10 вересня 2017, 18:34
powered by lun.ua
Головні новини
Деякі станції на синій гілці метро Києва не працюють через задимлення
"Укравтодор" хоче звузити ширину смуг руху в містах
Путін не проти миротворців на всій території Донбасу
У сина депутата з партії Ляшка викрали автомобіль
Усі новини
Ексклюзив

Перші фото з весілля нардепа Лещенка і DJ Nastya

Фото

Як виглядає арт-сквот, де художники готуються до ГогольFest і який знесуть після фестивалю