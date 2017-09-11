Муженко назвав "промивкою мізків" нові справи СКР

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Понеділок, 11 вересня 2017, 20:19

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко назвав нові справи Слідчого комітету Росії проти військогового керівництва України "промивкою мізків".

Про це йдеться на його Facebook-сторінці.

"Судячи з новин "слєдствєнного комітєта" Росії навчання "Запад - 2017" супроводжуються черговою промивкою мізків "русскоязичному населенію". Ми захищаємо свою Батьківщину! А російське керівництво, яке веде війну проти Українського народу, точно чекає Гаага", - зазначив Муженко.

Як відомо, у Росії Слідчий комітет порушив 20 кримінальних справ щодо Міністра оборони Степана Полторака, його заступників, а також начальника генштабу Віктора Муженка, командирів бригад ЗСУ.

Українська правда

Теми: Росія Збройні сили
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