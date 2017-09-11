Станції метро, які закривали через задимлення, запрацювали

Станції синьої гілки київського метрополітену, які не працювали через задимлення, знову відкрили.

Про це повідомила прес-служба підземки.

"Організовано човниковий рух від "Майдану Незалежності" до "Оболоні" по одній колії. Станції відкрито", - сказано у повідомленні станом на 21:03.

Як відомо, у понеділок ввечері у запасному тунелі між станціями "Тараса Шевченка" і "Контрактова площа" сталося коротке замикання у трансформаторі шляхових дротів, без горіння, але із задимленням.

Внаслідок цього станції "Тараса Шевченка", "Поштова площа" та "Контрактова площа" були закриті на вхід та на вихід, людей з цих станцій евакуювали.

Постраждалих внаслідок надзвичайної події немає.

Українська правда