Найголовніше за день

1127 переглядів
Понеділок, 11 вересня 2017, 21:45

Добірка найважливіших новин за 11 вересня на Українській правді.

Про Саакашвілі. Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом прориву кордону екс-президентом Грузії і екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, а також його прихильниками. Пізніше у справі з'явилася нова стаття.

За попередніми оцінками прикордонників, 10 вересня український державний кордон у пункті пропуску "Шегині" перетнули близько 6 десятків осіб.

Президент Петро Порошенко заявив, що прорив Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Саакашвілі має оформити свій в'їзд в Україну або на пункті "Шегині", або в Міграційній службі.
А "Радикальна партія Олега Ляшка" закликає провести позачергове засідання Верховної Ради через ситуацію з проривом Саакашвілі.

Про миротворців. Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їх право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

Про "Динамо". Київському "Динамо" зарахували технічну поразку 0:3 за неявку 27 серпня на матч проти ФК "Маріуполь".

Про російських виконавців. Служба безпеки України може заборонити в'їзд на територію України зіркам російської естради - Катерині Чуприниній (Катя Лель), Іраклі Пірцхалаві (Іраклі) та Андрію Залужному (Андрій Грізлі).

Теми: Саакашвілі миротворці
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Грузії назвали конфлікт із Саакашвілі "внутрішньоукраїнським" 11 вересня 2017, 17:23
В "Шегинях" незаконно перейшли кордон 60 осіб, 6 протоколів уже в суді - ДПС 11 вересня 2017, 16:24
Аваков готовий розсилати соратникам Саакашвілі повістки 11 вересня 2017, 16:21
powered by lun.ua
Головні новини
ЄСПЛ просить Росію доповісти про стан здоров'я Гриба — правозахисниця
Найголовніше за день
Деякі станції на синій гілці метро Києва не працюють через задимлення
"Укравтодор" хоче звузити ширину смуг руху в містах
Усі новини
Перша допомога

14 поширених помилок при наданні першої меддопомоги

900 кілометрів пішки

Як двоє львів’ян мандрують Україною від заходу до сходу