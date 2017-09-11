ЄСПЛ просить Росію доповісти про стан здоров'я Гриба — правозахисниця

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу про викрадення російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter Міністерства юстиції України.

Водночас правозахисниця Євгенія Закревська повідомила, що ЄСПЛ відреагував також на її заяву і попросив уряд РФ до 25 вересня надати медичну документацію про стан здоров'я Гриба, а також вказати, які ліки йому прописані, і які він отримує.

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду справу про викрадення російськими спецслужбами українця Павла Гриба в Білорусі. pic.twitter.com/ZveSeNP5zK — Мін'юст України (@minjust_gov_ua) September 11, 2017

"На основі цієї інформації Суд ухвалюватиме рішення про зійснення термінових заходів", - написала вона і додала, що судячи із заяв адвоката Гриба, українець не отримує жодних ліків протягом 18 днів.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – наступного дня після перетину ним кордону Білорусі – і не допускали до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї у Павла Гриба заявив, що утримання його сина без ліків може привести до фатальних наслідків.

Українська правда