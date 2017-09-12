Угорщина поскаржилась ОБСЄ, ООН і ЄС на український закон про освіту

Угорщина звернулася зі скаргою до міжнародних організацій через ухвалений ВР новий закон про освіту, який нібито утискає права угорської меншини в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

У скарзі до генерального секретаря ОБСЄ, уповноваженого організації у справах нацменшин та чинного голови ОБСЄ, а також до верховного комісара ООН із прав людини і комісара ЄС з питань розширення та європейської політики добросусідства угорський уряд звертає увагу на ухвалення Верховною Радою нового закон про освіту, який, на думку Будапешта, обмежуватиме права угорської меншини в Україні

Як заявив міністр МЗС Угорщини Петер Сійярто на прес-конференції в Будапешті, його країна також просить вжити невідкладних заходів, щоб цей закон не вступив у дію.

Минулої неділі стало відомо, що міністр викликав у цій справі на понеділок посла України Любов Непоп. За відсутності посла в Будапешті тимчасового повірника у справах України в Угорщині прийняв статс-секретар МЗС Угорщини Левенте Мадяр.

Утім, пояснення українського дипломата, як і попередні заяви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна про те, що угорці за національністю, які живуть в Україні, як і представники інших нацменшин, повинні володіти українською державною мовою, не задовольнили угорську сторону.

"Ці пояснення я вважаю цинічними і неправедними, які не підтверджують правомірність ситуації", – заявив після цього Петер Сійярто.

При цьому Сійярто додав, що задля збереження територіальної цілісності України і з огляду на необхідність продовження економічних санкцій проти Росії Київ може розраховувати на голосування Угорщини за продовження санкцій.

Тим часом міжфракційна група депутатів від проурядових та опозиційних угорських партій оприлюднила цього ж дня намір письмово звернутися до президента України Петра Порошенка з закликом не підписувати закон про освіту.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Павло Клімкін написав у твітері: "Україна й надалі робитиме все для розвитку української та гарантуватиме вільний розвиток мов національних меншин. Це наш обов’язок".

Нагадаємо, минулого тижня МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

Румунія та Польща також заявили про свою занепокоєність у зв’язку із можливим порушенням прав національних меншин.