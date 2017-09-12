ЄС не визнає псевдовибори в Севастополі

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Вівторок, 12 вересня 2017, 01:09

Євросоюз не визнає "губернаторські вибори", які пройшли в Севастополі 10 вересня.

Про це йдеться в заяві, поширеній Європейською службою зовнішніх зв'язків.

Європейський союз не визнав незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і тому не визнає проведення виборів на Кримському півострові.

"Будь-хто, обраний на Кримському півострові, який претендує "представляти" Крим і Севастополь, не буде визнаний представником тих територій, які є українськими. Європейський союз залишається непохитним у своїй підтримці територіальної цілісності і суверенітету України", - йдеться в заяві.

Як відомо, у неділю в окупованому Криму пройшли так звані вибори на посаду "губернатора Севастополя". У зв'язку з цим в МЗС України висловили протест і заявили про невизнання "виборчих процесів" на окупованому півострові.

Теми: Крим окупація Росія ЄС
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