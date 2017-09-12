Радбез ООН одноголосно запровадив нові санкції проти КНДР

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Вівторок, 12 вересня 2017, 02:59

Всі 15 держав - членів Ради Безпеки ООН, включаючи Росію і Китай, схвалили новий проект резолюції про введення додаткових санкцій відносно КНДР.

Про це пише DW.com.

Документ передбачає повну заборону на ввезення з Північної Кореї текстильної продукції, а також обмежує продаж Пхеньяну нафтопродуктів двома мільйонами барелів на рік.

Крім того, запроваджується ліміт на поставки КНДР сирої нафти - її обсяги не повинні перевищувати показники за минулі 12 місяців. Основним постачальником рідких вуглеводнів в Північну Корею є Китай.

Радбез також затвердив заборону на продаж Пхеньяну конденсатів і газоконденсатних рідин.

Як повідомлялося, перед голосуванням проект резолюції був пом'якшений.

Початковий варіант передбачав введення повного ембарго на поставки нафти і заморожування закордонних активів лідера КНДР Кім Чен Ина. У зв'язку з очікуваними спробами Москви і Пекіна заблокувати документ в такому вигляді в нього були внесені коректування.

Теми: Північна Корея санкції ООН
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