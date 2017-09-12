У ЄП запропонували скасування роумінгу для України

У Європейському парламенті запропонували скасувати плату за роумінг у мобільному зв’язку поміж Європейським союзом і Україною, Молдовою та Грузією, створити трастовий фонд для інвестицій в Україну і, можливо, запровадити нові санкції щодо Росії.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ці пропоновані заходи напередодні листопадового саміту програми ЄС "Східне партнерство" містяться у проекті доповіді до рекомендацій Європарламенту іншим європейським інституціям щодо цієї програми.

Європарламент пропонує для цих трьох країн-учасниць програми подати привабливу модель "Східного партнерства-плюс", що передбачала б, крім згаданого, також запровадження для цих країн односторонніх тарифних преференцій чи створення широкополосних каналів зв’язку з ними високої потужності.

Така модель "плюс" може бути запропонована і трьом іншим учасницям "Східного партнерства", Вірменії, Білорусі і Азербайджану, "коли вони будуть готові для таких розширених можливостей", сказано в документі.

Проект, який мають для початку розглянути на засіданні комітету з закордонних справ Європарламенту в четвер, 14 вересня, також пропонує, щоб Європейська комісія разом із Європейським інвестиційним банком розробила план створення "нового Європейського інвестиційного плану для України та інших країн-учасниць "Східного партнерства", які досягли найбільшого поступу в реформах".

Новий трастовий фонд для України, як мовиться в документі, мав би зосередитися на приватних і державних інвестиціях, зокрема в соціальну й економічну інфраструктуру, а також на тих, що мають на меті посилити здатність України освоювати інвестиції.

У документі також, серед іншого, наголошено на підтримці відновлення повного суверенітету України у Криму, Грузії в Абхазії і Південній Осетії і Молдови у Придністров’ї.

Крім того, проект пропонує чітко підтримати європейські прагнення країн-партнерів, згадавши про чинне в ЄС положення про те, що "будь-яка європейська країна може звернутися з проханням про набуття членства в Європейському союзі, якщо вона відповідає "копенгагенським критеріям" і демократичним принципам і дотримується засадничих свобод і прав людини і меншин, а також верховенства права".

Цей проект до його розгляду повним складом Європарламенту в листопаді ще може зазнати змін.

Нині у країнах Євросоюзу працюють над текстом так званої "Брюссельської декларації", що має бути схвалена учасниками саміту "Східного партнерства" у Брюсселі в листопаді.

Головні суперечки йдуть навколо того, чи має в декларації бути речення про "визнання європейських прагнень" України, Молдови і Грузії. Таке речення вже було в "Ризькій декларації" попереднього саміту "Східного партнерства" 2015 року, але нині, за повідомленнями дипломатів ЄС, проти цієї фрази виступають Німеччина і Нідерланди.

Як повідомлялося, 10 червня президент України Петро Порошенко повідомив, що українська сторона веде переговори з ЄС про скасування плати за мобільний роумінг.

За його словами, також ведеться робота по введенню доступних транспортних сполучень між Україною та ЄС, залучення лоукостів, збільшення спроможностей прикордонних пунктів пропуску.

Саміт країн Східного партнерства запланований на 24 листопада.