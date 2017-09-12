У Путіна знайшли на чому піаритись перед президентськими виборами

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Вівторок, 12 вересня 2017, 05:37

Стратегія президентської кампанії Володимира Путіна, що розробляється в політичному блоці Кремля, майже готова.

Про це газеті "Коммерсант" розповіло джерело в адміністрації президента РФ.

За даними видання, процедура висування на вибори президента Росії Володимира Путіна пройде "в два етапи".

Згідно з планами адміністрації, перший етап висунення Путіна в президенти запланований на листопад. В ході нього, згідно зі стратегією, Путін повинен дати "принципову згоду" на те, щоб висунути свою кандидатуру на новий термін.

За словами джерела, формат події повинен чимось нагадувати "пряму лінію президента": спілкування з громадянами, які сформулюють прохання про висунення, якісна телевізійна картинка.

При цьому, як повідомляється, піаритися Путін має намір, серед іншого, на відкритті пам'ятника жертвам політичних репресій на проспекті Сахарова в Москві.

Також повідомляється, що день президентських виборів може бути перенесений на дату підписання так званого "договору про приєднання Криму" - 18 березня.

Другий етап передбачає юридичне висунення Путіна як самовисуванця зі збором підписів на підтримку кандидата у найпізныші терміни, щоб офіційна виборча кампанія виявилася максимально стислою. За однією з версій, допомагати збору підписів буде актив партії "Єдина Росія".

Раніше російське видання "Ведомости" повідомляло, що в адміністрації російського президента задумалися над тим, щоб головним суперником Путіна на виборах стала жінка. Одним з можливих варіантів називали Ксенію Собчак.

Теми: Росія Путін вибори
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