Британські парламентарії підтримали відмову від законів ЄС

Палата громад схвалила законопроект, який передбачає в рамках Brexit перевагу британського права над європейським на території країни.

Про це пише DW.com.

Документ передбачає встановлення на території країни примату британського законодавства над європейським в рамках Brexit, а також звільняє Лондон від необхідності підкорятися юрисдикції Європейського суду.

Крім того, законопроект скасує дію Акту про Європейські співтовариства 1972 року, який містить правову базу з близько 12 тисяч положень, розроблену перед вступом Великобританії до Євросоюзу.

Мета нового документа - гарантувати, що після виходу зі складу ЄС країна буде мати повністю функціонуючу правову систему.

На підтримку Repeal Bill проголосували 326 парламентаріїв, проти - 290. Обговорення законопроекту тривало близько 13 годин і затягнулося за опівніч.

Щоб документ набув чинності, необхідно, щоб його ще схвалила Палата лордів, а також підписала королева Єлизавета II. Проти Repeal Bill виступають лейбористи, а також багато членів правлячої Консервативної партії.