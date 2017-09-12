Доба в АТО: 36 обстрілів, бойовики застосували міномети на Луганщині

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Вівторок, 12 вересня 2017, 07:37

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 36 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО основна активність бойовиків фіксувалась на Приморському напрямку. 

Тут після 18 години російські окупанти з мінометів калібру 82 міліметри били по позиціях ЗСУ поблизу Гнутового і Талаківки. Крім того, біля Талаківки бойовики ввечері і вночі декілька разів використовували стрілецьку зброю та відкривали вогонь з гранатометів та озброєння БМП.

Неспокійно було і біля Водяного, що вже декілька днів поспіль знаходиться в епіцентрі вогневого протистояння. Наприкінці доби тут бойовики тричі обстріляли опорні пункти сил АТО з великокаліберних кулеметів. Також під вогнем противника опинились українські укріплення у районі Лебединського, Павлополя і Старогнатівки.

На Донецькому напрямку після 18 години ворог двічі обстрілював з гранатометів і великокаліберних кулеметів позиції ЗСУ в Авдіївській промзоні. З гранатометів найманці били на околицях Кам’янки та Новгородського. 

На Луганському напрямку за добу зафіксований один обстріл. Близько 21 години противник випустив 7 мін калібру 82 міліметри по позиціях ЗСУ біля Кримського. 

Теми: АТО бойові дії Донбас
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