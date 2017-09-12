У ДСНС розповіли подробиці інциденту в київському метро

Загиблих і травмованих внаслідок загоряння на "Синій гілці" київського метро немає.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві.

За даними рятувальної служби, 11 вересня о 18:51 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в Києві від пасажирів метрополітену надійшло повідомлення про задимлення у вагоні поїзда, який рухався між станцією метро "Контрактова площа" і станцією "Тараса Шевченка" "Куренівсько-Червоноармійській" лінії.

О 19:04 на місце події прибули перші підрозділи.

"Було встановлено, що поїзд відігнаний на станцію метро "Контрактова площа", пасажири з поїзда вийшли. За зовнішніми ознаками пожежі в поїзді не виявлено. О 19:16 після зняття напруги з контактної рейки працівниками Київського-метрополітену було надано допуск рятувальникам для проведення розвідки в тунелі метрополітену", - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначають, що після проведення розвідки в складі двох ланок газодимозахисної служби встановлено, що в тунелі, на відстані 300 м від станції "Контрактова площа", сталося коротке замикання без подальшого горіння в генераторі автоматичної локомотивної сигналізації.

Станції "Контрактова площа", "Тараса Шевченка" і "Петрівка" були закриті на вхід і призупинено рух поїздів.

"На місці події працювало 65 чоловік особового складу, а також 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. В результаті події загиблих та травмованих немає", - повідомляє прес-служба ДСНС.

Вже до 21.53 рух було відновлено.

Як відомо, 11 вересня через задимлення на "Синій гілці" Київського метрополітену не працювали деякі станції метро.

За даними кореспондента УП, поруч з метро "Контрактова площа" перебували пожежні автомобілі і шість "швидких".

Українська правда