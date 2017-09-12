Геращенко пояснив, за що затримали прихильника Саакашвілі

Радник глави МВС Антон Геращенко назвав брехнею заяву соратника Саакашвілі про репресії і пояснив, що одного з активістів затримали за напад на прикордонників.

Про це він написав у Facebook.

"Годину тому, Давид Сакварелідзе заявив, що проти соратників провокатора Саакашвілі почалися масові репресії. Зокрема, затриманий Олександр Бурцев. Як завжди Давид збрехав", - написав Геращенко.

Він додав, що Бурцева затримали за те, що він бив і штовхав прикордонників на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня.

"Я допоможу ... розібратися в цьому питанні і дати власну оцінку діям "бойовика-тітушки" Саакашвілі – Олександра Бурцева. На відео, Олександр Бурцев (з вусами в чорному береті) з особливим цинізмом, вихваляючись своєю безкарністю, б'є і штовхає захисників України – прикордонників, в тому числі тих, хто захищав Україну в зоні АТО", - зазначив Геращенко.

Він також додавав, що поліція затримала "бойовика-тітушку" Саакашвілі Олександра Котиченка.

"Сакварелідзе називає Олександра Котиченка, який бив і душив співробітників прикордонної служби, "активістом". Дивимося відео. Даємо свою оцінку діями Олександра Котиченка, Д. Сакварелідзе та М. Саакашвілі", - написав Геращенко.

Як відомо, раніше член партії "Рух нових сил" Давид Сакварелідзе заявив, що в Україні почалися репресії і масові арешти активістів, які підтримують екс-главу Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутатиВерховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.

Вранці 12 вересня прикордонники та поліцейські прийшли до львівського готелю "Леополіс", де зупинився Міхеіл Саакашвілі.