Прикордонники зачитали Саакашвілі адмінпротокол про порушення кордону

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Вівторок, 12 вересня 2017, 10:47

Представник Державної прикордонної служби зачитав Міхеілу Саакашвілі адміністративний протокол про незаконний перетин їм українського держкордону.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це сталося у вівторок біля львівського готелю "Леополіс" у присутності журналістів, народних депутатів, та адвокатів Саакашвілі.

Саакашвілі на це сказав, що добре знається на юриспруденції і йому відомо, що протокол мали вручити впродовж трьох годин після ймовірного порушення ним кордону, зараз же спроби прикордонників зробити це є незаконними.

"Якби вони принесли цей протокол протягом трьох годин, коли ми перетнули кордон - вони не можуть сказати, що я десь ховався, я був на головній площі Львова разом з тисячами львів'ян - то я б взяв без питань цей протокол. Але те, що зараз вони приносять - це порушення закону", - сказав екс-президент Грузії.

Його адвокати підтвердили правдивість цієї заяви, посилаючись на норми Кодексу про адміністративні правопорушення. Вони заявили що це перше порушення з боку прикордонників щодо процедури вручення цього протоколу Саакашвілі.

Прикордонник зачитує Саакашвілі адмінпротокол про порушення кордону
Прикордонник зачитує Саакашвілі адмінпротокол про порушення кордону
Скрін-шот з трансляції телеканалу NewsOne

За словами присутнього депутата ВР Юрія Дерев'янка, ознайомлення з протоколом - тривала процедура, яка може зайняти близько години.

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Теми: Саакашвілі Прикордонна служба
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