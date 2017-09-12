Саакашвілі заявив, що його паспорт у Порошенка

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Вівторок, 12 вересня 2017, 11:22

Лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської області Міхеіл Саакашвілі стверджує, що його паспорт знаходиться у президента Петра Порошенка.

Таку заяву він зробив у вівторок у Львові під час вручення йому адмінпротоколу про порушення кордону, передає "Інтерфакс-Україна".

Представник Державної прикордонної служби запитав Саакашвілі, чи може той надати документи, що засвідчують особу. На це екс-президент Грузії відповів: "Документи і посвідчення - вони у вашого президента, у нашого президента України в кабінеті".

"Я офіційно заявляю, що паспорт, який вкрали у мене, згідно з інформацією, яку я отримав від дуже і дуже поінформованих джерел, зараз знаходиться в кабінеті у президента України Порошенка Петра Олексійовича. Йому принесли паспорт вранці, коли він прийшов на роботу після нашого повернення в Україну. Це інформація, яка у мене зараз є", - додав Саакашвілі.

Як повідомлялося, 11 вересня Міхеіл Саакашвілі заявив, що правоохоронці вилучили у нього український паспорт на кордоні. "Я залишив паспорт в автобусі. Прийшла поліція, обшукала автобус і вкрала мій паспорт. Зараз паспорт у них", - сказав він.

Але поліція заявила, що не вилучала український паспорт Саакашвілі. "Заява про вилучення паспорту поліцією в пункті пропуска "Шегині" не відповідає дійсності", - повідомили правоохоронці.

Теми: Саакашвілі Порошенко
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