Справа Януковича і К°: ГПУ вилучила золото, гроші, документи

Слідчі департаменту спецрозслідувань ГПУ спільно з оперативними співробітниками УВБ ДФС та оперативного управління ГУ ДФС у Київській області провели ряд обшуків у високопосадовців часів Віктор Януковича.

Про це повідомляє у вівторок прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

За її словами, ці особи причетні до вчинення злочинів, зокрема перереєстрування на підставних осіб ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності з легалізації доходів отриманих злочинним шляхом.

Зазначається, що в результаті обшуків за місцем проживання одного з колишніх керівників МВС часів Януковича було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі понад 200 тисяч доларів США, 3 кг золота, дорогоцінні вироби, картини та ікони, документи та чорнові записи, що стосуються службової діяльності, а саме проведення силових операцій правоохоронних органів з протидії протестним акціям, зброя та набої до неї.

У повідомленні Генпрокуратури не вказується прізвище колишнього чиновника, водночас джерела "Української правди" у ГПУ кажуть, що мова йде про колишнього заступника міністра внутрішніх справ Віктора Ратушняка.

Під час обшуків за місцем проживання співучасників злочинної групи та офісних приміщень вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів.

За результатами обшуків на підприємствах (у портах та зернових терміналах), де відбувався незаконний експорт, вилучено продукції за попередніми даними слідства на загальну суму близько 200 млн грн. Операції з експорту вказаних товарів здійснювалися без відображення в податковій звітності та сплати відповідних податків.

На теперішній час вирішується питання щодо притягнення причетних до зазначених злочинних дій осіб до кримінальної відповідальності.

Як відомо, департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за підозрою В. Януковича у створенні злочинної організації, керівництві нею та її діяльністю.

За фактами вчинення вказаною злочинною організацією у період 2010-2014 років узурпації влади; заволодіння державним майном та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах; легалізації майна здобутого злочинним шляхом; зловживання службовим становищем службовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки.

Українська правда