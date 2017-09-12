Саакашвілі планує не засиджуватися у Львові і заїхати в Київ

Лідер руху "Рух нових сил", колишній президент Грузії і український політик Міхеіл Саакашвілі планує залишити Львів 12-13 вересня.



"Сьогодні-завтра я покину Львів, я не буду тут постійно", – сказав він на брифінгу у Львові, передають "Українські новини".



Саакашвілі додав, що поїде в тур Україною й відвідає багато міст, зокрема – Рівне, Дніпро та інші.



"Я проїду багатьма містами й селами", – сказав він.



Після цього Саакашвілі збирається приїхати до Києва:



"Я обов'язково приїду в Київ у найближчі дні і тижні", – сказав він.



Саакашвілі додав, що буде пересуватися наземним транспортом, адже без паспорта не зможе літати літаком.



Як відомо, вранці 12 вересня прикордонники та поліція прибули в готель "Леополіс" у Львові для вручення Саакашвілі адміністративного протоколу про незаконний перетин кордону в пункті пропуску "Шегині" Львівської області – але він відмовився підписувати його.

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10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Спершу планувалося, що він перетне кордон у пункті пропуску "Краковець", однак Саакашвілі скористався пунктом "Шегині" й не пройшов прикордонний контроль з українського боку. Потім він поїхав до Львова.

У МВС заявили, що під час "прориву" кордону прихильниками Саакашвілі 11 поліцейських та 5 прикордонників отримали тілесні ушкодження.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав екс-керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

За даними МВС, крім Саакашвілі "незаконно" проникли в Україну депутати Верховної Ради від "Батьківщини" Юлія Тимошенко і Сергій Власенко, позафракційні Юрій Дерев'янко і Дмитро Добродомов, представник "Самопомочі" Павло Костенко. Нардепи ж переконані, що закон не порушували.