За "прорив Саакашвілі" візьметься СБУ

Служба безпеки України допомагатиме в розслідуванні справи про незаконний перетин українського кордону екс-президентом Грузії екс-главою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі.

Про це йдеться в повідомленні відомства від 12 вересня.

"Служба безпеки України вважає неприпустимою організацію будь-яких правопорушень на державному кордоні України, який є одним із символів суверенної країни", – наголошується в коментарі.

"Спецслужбою в межах своїх повноважень буде надано всебічну допомогу у розслідуванні цього злочину", – запевнили в СБУ.

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Як відомо, 12 вересня екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відмовився підписувати адмінпротокол про незаконне перетинання ним державного кордону України.

11 вересня Саакашвілі подав до міграційної служби заяву про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

Захист політика наполягає на тому, що перетин державного кордону 10 вересня в ПП "Шегині" було законним, оскільки "здійснювалося в умовах крайньої необхідності з метою порятунку життя людей в пункті пропуску через його мінування".

Українська правда