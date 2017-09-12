Лутковська хоче більше повноважень, щоб захищати борців з корупцією

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Вівторок, 12 вересня 2017, 13:06

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська виступає за збільшення її повноважень щодо захисту осіб, які викрили корупційні правопорушення.

Про це вона сказала на міжнародній конференції "Солідарність проти корупції", повідомляє Укрінформ.

Лутковська зазначила, що нещодавно у парламенті був зареєстрований законопроект, яким передбачено надання омбудсмену відповідних повноважень.

"Навіть, якщо відповідна норма буде прийнята парламентом, я зможу це зробити у співпраці з профспілками і у випадку, якщо ми будемо мати незалежні профспілки", - зауважила вона.

Омбудсмен підкреслила, що в разі, якщо людина викрила певну інформацію, вона повинна мати гарантії продовження роботи на підприємстві, де працює. В цьому випадку, за словами Лутковської, простежити за дотриманням належних умов праці для такої людини зможуть лише дійсно незалежні профспілки.

 "Саме профспілки знають, які умови праці створені для цієї людини", - сказала вона.

Теми: корупція Верховна Рада
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