Штаб АТО: Бойовики практикують одночасний обстріл кількох пунктів

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат.

Про це розповів на брифінгу 12 вересня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, загиблих і поранених у лавах Збройних сил України немає", – сказав він.

"На луганському напрямку в Кримському відбувся один короткотривалий ворожий обстріл. Це сталося увечері. На інших ділянках фронту на цьому напрямку бойові дії 11 вересня не велися", – зазначив полковник.

За його словами, на донецькому напрямку, неспокійно було на Горлівському периметрі, а також на ділянці фронту Кам'янка - Піски. Противник двічі застосовував бронетехніку, в інших випадках – легке озброєння. Окупанти здебільшого порушували режим тиші в темну пору доби.

"Всього на донецькому напрямку минулої доби сталося 10 ворожих обстрілів. Українські війська двічі відкривали вогонь у відповідь. Зокрема поблизу населеного пункту Зайцеве", – повідомив Мотузяник.

На маріупольському напрямку 11 вересня бойові дії велися в районі Богданівки та Старогнатівки, а також на ділянці фронту Чермалик - Широкине. Тричі окупанти застосовували міномети і при цьому випустили 15 боєприпасів в бік наших позицій.

"Противник активно порушував режим тиші як вдень так і вночі і також українські війська були змушені кілька разів відкривати вогонь у відповідь", – наголосив речник АТО.

"Загалом статистика свідчить, що супротивник дотримується тактики одночасного обстрілу одразу кількох українських опорних пунктів", – зазначив він.

За словами Мотузяника, всього 25 ворожих збройних провокацій зафіксовано минулої доби на маріупольському напрямку.

Валентина Романенко, УП