МВС оприлюднило базу тестів для отримання водійських прав
Міністерство внутрішніх справ оприлюднило базу тестових питань для іспитів на отримання водійських прав.
Про це повідомили у Twitter МВС.
"Друзі, Сервісні центри МВС вперше опублікували усі питання тестів з ПДР", - зазначено у повідомленні.
База тестів містить 589 сторінок. Вона складена у формі таблиці з трьох колонок: питання, варіанти відповіді та ілюстрація. При цьому правильних відповідей немає.
Раніше Сервісні центри МВС розробили онлайн-сервіс для для підготовки до здачі тесту на знання правил дорожнього рух, щоб отримати водійські права.
Сервіс повністю імітує проходження іспитового тесту: та сама база питань та 20 хвилин на проходження.
Також можна вибрати питання для певної категорії водійських прав.
Пройти онлайн-тестування можна за цим посиланням.
Олег Твердь, для УП
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