СБУ оголосила в розшук Черновецького

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.

Про це свідчить інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ в переліку розшукуваних осіб.

Вказується, що Черновецький розшукується СБУ як особа, що переховується від органів прокуратури.

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Як відомо, 25 липня 2017 року суд дав дозвіл на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

14 липня 2017 року колишньому столичному міському голові Черновецькому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Черновецький заявив, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка, а також спробував "перевести стрілки" на свого заступника Галину Герегу.

Як відомо, Черновецький був мером Києва з 2006-го до 2012 року. Зараз живе за кордоном.

Українська правда