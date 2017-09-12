У МВС пояснили, чому про затримання Саакашвілі поки не йдеться

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Вівторок, 12 вересня 2017, 16:13

У Міністерстві внутрішніх справ України вважають, що екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі незаконно знаходиться в Україні, однак підстав для його затримання наразі немає.

Про це сказав журналістам директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко 12 вересня у Києві.

"На наше переконання – так", – відповів він на запитання щодо того, чи вважає МВС незаконним перебування Саакашвілі в Україні.

Водночас Шевченко зазначив, що для затримання політика наразі підстав немає.

У справі про незаконний перетин кордону наразі є 5 затриманих.

За словами речника МВС, щодо них слідство має підстави підозрювати у вчиненні кримінальних правопорушень.

Щодо оголошення підозри Шевченко вказав наступне:

"Процесуальних підозрюваних ще немає. Підозра ще нікому не пред'явлена".

Валентина Романенко, УП

Теми: Саакашвілі МВС
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