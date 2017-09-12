Голову правління "Хліб України" в центрі Києва впіймали на хабарі

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Вівторок, 12 вересня 2017, 16:20

Голову правління ДАК "Хліб України" затримали під час отримання хабара.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

"Голові правління ДАК "Хліб України" все було ніколи взяти 7 тис доларів з сільгосп підприємця за укладання договору оренди. Сьогодні хабар був взятий", - написав він.

Луценко повідомив, що ГПУ і К СБУ голову правління "взяли" разом з посередником.

Керівником ДАК "Хліб України" є Мирон Скординський. 

Українська правда

Теми: Луценко хабар
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