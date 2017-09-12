"Укрзалізниця" через Саакашвілі може ускладнити митний контроль в поїздах

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Вівторок, 12 вересня 2017, 17:46

В "Укрзалізниці" вважають законними дії своїх працівників в поїзді Перемишль – Київ, на якому колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі намагався потрапити з Польщі до України.

Про це заявив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов під час брифінгу у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Позиція і дії з боку нашого персоналу були абсолютно законними, були виконані всі інструкції. Ми не можемо порушувати закон через позицію однієї людини. Що стосується наслідків, на сьогоднішній день ми заявили, що проведемо компенсації пасажирам", - заявив він.

"Саме в цьому поїзді Інтерсіті діє окремий порядок митного контролю, він здійснюється під час руху. Це експериментальна модель, яка була введена, щоб пасажири мали більше комфорту і швидше долали кордон. Нам потрібно буде вивчити її і, можливо, підкорегувати, щоб не було лазівок для окремих пасажирів", - заявив Кравцов.

Він додав, що крім цього випадку були і інші ситуації, коли особи, які мають невідповідні або підроблені документи, не мають права в'їзду в Україну, але намагаються це зробити, в результаті чого їх знімають з поїзда після проходження кордону.

Як повідомлялося, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

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Теми: Саакашвілі Укрзалізниця
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