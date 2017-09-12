ГПУ ще не завершила екстрадиційну перевірку Саакашвілі — Петренко

251 перегляд
Вівторок, 12 вересня 2017, 18:34

Генпрокуратура України ще не завершила екстрадиційну перевірку за запитом Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії про видачу колишнього грузинського президента, екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомив на прес-конференції міністр юстиції Павло Петренко.

"У зв’язку з тим, що у нас немає поки що відповідних висновків і документів, можемо говорити, що вона (перевірка — ред.) ще не завершена", - зазначив міністр.

Він пояснив, що українським законодавством передбачено, що таку перевірку у всіх випадках, незалежно від стадії розгляду справ у країні, що запитує екстрадицію, здійснюють органи прокуратури.

"Після отримання запиту були направлені всі матеріали до органів прокуратури для проведення екстрадиційної перевірки. Це попередній етап, в разі його завершення з позитивними висновками буде можливість приймати подальші процедурні рішення в чіткій відповідності до закону", - підкреслив Петренко.

Як відомо, 10 вересня позбавлений українського громадянства Саакашвілі, екстрадиції якого вимагає Грузія, прорвався до України з території Польщі.

Укрінформ

Теми: Саакашвілі Петренко Грузія Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дірка в кордоні і глобальна дірка в українських головах 12 вересня 2017, 18:20
"Укрзалізниця" через Саакашвілі може ускладнити митний контроль в поїздах 12 вересня 2017, 17:46
Інформація про мінування ПП "Шегині" надійшла від аноніма – СБУ 12 вересня 2017, 16:51
powered by lun.ua
Головні новини
"Укрзалізниця" через Саакашвілі може ускладнити митний контроль в поїздах
ЗНО-2018. Вперше не буде тестування з російської мови
На посаду заступника голови МінАПК претендує прихильник мораторію на землю
Україна вимагатиме допуску представника ОБСЄ до Васіна
Усі новини
Любов

Правила "вічного кохання" від вченого, який проаналізував 1100 досліджень про стосунки

Менше помилок

13 сервісів для покращення української грамотності