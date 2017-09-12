Під Львовом поліція виявила групу з 50 людей в уніформі
Під Львовом поліція виявила велику групу можливо озброєних осіб.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Львівської області.
Вказується, що до Личаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Винники біля озера перебуває група людей у військовому однострої.
Згідно із інформацією, громадяни можуть мати при собі зброю та вибухівку.
"На вказаному місці правоохоронці виявили близько п'ятдесяти осіб у одностроях зі спеціальними засобами захисту", - повідомили в поліції.
Також в поліції повідомили, що на місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.
Наразі правоохоронці встановлюють особи громадян та проводять перевірку на наявність зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.