Під Львовом поліція виявила групу з 50 людей в уніформі

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Вівторок, 12 вересня 2017, 18:35

Під Львовом поліція виявила велику групу можливо озброєних осіб.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби поліції Львівської області.  

Вказується, що до Личаківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу міста Винники біля озера перебуває група людей у військовому однострої.

 
фото: поліція

Згідно із інформацією, громадяни можуть мати при собі зброю та вибухівку.

 
фото: поліція

"На вказаному місці правоохоронці виявили близько п'ятдесяти осіб у одностроях зі спеціальними засобами захисту", - повідомили в поліції.   

Також в поліції повідомили, що на місці події працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та працівники інших служб.

Наразі правоохоронці встановлюють особи громадян та проводять перевірку на наявність зброї, вибухівки та інших заборонених предметів.

Українська правда

Теми: Львів поліція
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