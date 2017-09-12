Перший заступник директора-розпорядника МВФ прибув до Києва

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон прибув до Києва у вівторок ввечері.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в представництві МВФ в Україні.

Раніше в прес-службі Фонду повідомляли, що Ліптон буде перебувати в Києві з офіційним візитом до 14 вересня.

У вівторок заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова повідомила, що імовірно місія МВФ прибуде до Києва у другій половині вересня на перегляд програми EFF.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $ 16,75 млрд за поточним курсом) з першим траншем в $ 5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів в 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням низки умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом в квітні 2016 року переговори про продовження фінансування поновилися, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд тільки в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженого радою директорів разом з четвертим траншем, до кінця 2017 року були заплановані три перегляди: четвертий - в середині травня, п'ятий - в середині серпня, шостий - в середині листопада. У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $ 1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. У цілому - близько $4,46 млрд.

У 2018 році плануються інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. У цілому - близько $3,82 млрд.

Разом з тим НБУ за підсумками засідання монетарного комітету 6 липня заявив, що в поточному році очікується отримання двох траншів від МВФ за програмою EFF замість раніше запланованих трьох. Відповідно, центробанк знизив прогноз надходжень від Фонду в 2017 році до $3 млрд. У той же час, як вказується в інфляційному звіті за липень, НБУ підвищив суму очікуваних надходжень від МВФ в 2018 році до $4,5 млрд.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 5 липня заявив, що очікує восени рішення МВФ щодо надання країні чергового кредитного траншу в рамках програми EFF.

За даними Фонду, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми є пенсійна реформа, приватизація і боротьба з корупцією.