У Барселоні провели антитерористичну операцію

Поліція Каталонії провела ввечері у вівторок, 12 вересня, антитерористичну операцію в центрі столиці регіону, однак пізніше оголосила, що тривога була помилковою.

В ході операції була оточена територія, що примикає до храму Саграда-Фамілія, вибухотехніки обстежили кілька автомобілів, зокрема, підозрілий автофургон, припаркований біля храму, але не знайшли в ньому вибухівки.

Евакуйовані були сотні відвідувачів головної барселонської пам'ятки, а також персонал, що працює в церкві. Доступ до прилеглої станції метро був закритий.

Місцеві ЗМІ повідомили про те, що була затримана, щонайменше, одна людина.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті загинули 16 людей, ще 130 отримали поранення.

DW