Доба в АТО: Увечері ситуація загострилася, двоє військових ЗСУ поранені

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Середа, 13 вересня 2017, 06:52

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО на Донбасі 27 разів відкривали вогонь, при цьому після 18:00 вони істотно збільшили число обстрілів українських позицій.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

"Враховуючи пряму загрозу життю українських військових під час обстрілів, сили АТО декілька разів відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку. Тут з мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів бойовики 4 рази били по українських позиціях поблизу Авдіївки.

Також увечері і вночі терористи тричі відкривали вогонь з 120 і 82 мм мінометів, гранатометів, озброєння БМП, стрілецької зброї по українських укріпленнях біля Пісків. Крім того, близько 20:00 в районі Кам'янки сепаратисти випустили 12 мін калібру 82 мм.

На Приморському напрямку бойовики застосовували міномет і гранатомет поблизу Широкиного і двічі обстрілювали українські укріплення на підступах до Водяного.

На Луганському напрямку гарячою точкою було селище Кримське. Тут після 18:00 бойовики тричі відкривали вогонь по українських позиціях з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Теми: АТО Донбас Збройні сили
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