2 українців евакуювали з острова Сен-Мартен через ураган

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Середа, 13 вересня 2017, 09:40

Двох громадян України евакуювали з острова Сен-Мартен у Карибському морі на острів Мартиніка через ураган Ірма.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter, посилаючись на кризовий центр МЗС Франції.

За даними відомства, загрози життю цих українців немає.

Як відомо, у Карибському морі, на узбережжі США та французьких заморських територіях, вирує потужний ураган Ірма.  

Теми: стихія МЗС
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