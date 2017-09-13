2 українців евакуювали з острова Сен-Мартен через ураган
Двох громадян України евакуювали з острова Сен-Мартен у Карибському морі на острів Мартиніка через ураган Ірма.
Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України у Twitter, посилаючись на кризовий центр МЗС Франції.
За даними відомства, загрози життю цих українців немає.
Кризов.центр МЗС Франції: евакуйовано двох громадян України з о.Сен-Мартен на о.Мартиніка #Ірма.Загрози їх життю немає. pic.twitter.com/qp4OKfmmrN— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) September 13, 2017
Як відомо, у Карибському морі, на узбережжі США та французьких заморських територіях, вирує потужний ураган Ірма.
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