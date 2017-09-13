Прокуратура порушила справу через "вибори" в Севастополі

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Середа, 13 вересня 2017, 10:49

Прокуратура Криму відкрила кримінальне провадження за фактом проведення 10 вересня виборів так званого "губернатора" Севастополя.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За її даними, справу порушено за зверненням народного депутата України Дмитра Білоцерківця.

"Вказане кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 332–1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї) КК України", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура проведе розслідування для встановлення усіх обставини події та осіб, які причетні до проведення незаконних виборів на території АРК.

Звернення Білоцерківця
Звернення Білоцерківця

Як повідомлялося, 10 вересня в окупованому Севастополі відбулися так звані "губернаторські вибори", у зв’язку з чим МЗС України висловило рішучий протест Російській Федерації.

Естонське головування в ЄС не визнало так звані "губернаторські вибори".

Українська правда

Теми: Севастополь прокуратура вибори
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