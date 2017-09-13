Волкер вважає, що Саакашвілі треба дати шанс у суді

Представник США щодо України Курт Волкер вважає, що Міхеіл Саакашвілі має право звернутися до суду, а президенту Петру Порошенку краще зосередитися на проблемах держави.

Відповідний коментар Волкера оприлюднив сам Саакашвілі у Facebook.

Волкер наголосив, що в Україні має діяти верховенство права, державі слід посилювати демократичні інститути, продовжувати економічні реформи та боротьбу з корупцією.

На запитання, що б він порадив президенту Порошенку, якби був його радником, у ситуації з Саакашвілі, представник США відповів:

"Я б сказав: сфокусуйтеся на верховенстві закону, інституціях та своєму управлінні державою, адже Україна має бути успішною країною, щоб витримати російську агресію...".

Волкер наголосив, що Україні слід подолати конфлікт на Донбасі та його наслідки.

"Великий порядок денний. Я б знизив драматизм довкола (участі) Саакашвілі в політичному процесі – й зосередився б на управлінні державою", – сказав він.

Волкер вважає, що Саакашвілі має звернутися до суду: "Це була б правильна відповідь".

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Саакашвілі планує відстоювати в суді українське громадянство. Громадянства Грузії він позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

10 вересня Саакашвілі прорвався до України з Польщі в пункті пропуску "Шегині" без проходження прикордонного контролю з українського боку і приїхав до Львова. Закордонний паспорт у нього вилучили.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342).

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Саакашвілі та тих, хто перетнув із ним кордон, пройти паспортний контроль і прийти на допит.

12 вересня прикордонники в готелі "Леополіс" вручили Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення через незаконний перетин кордону.

Саакашвілі ж як лідер "Руху нових сил" планує тур Україною. Він буде їхати автомобілем, адже скористатися літаком чи поїздом без паспорта неможливо.

Олена Рощенко, УП